Wangerland /Wangerooge Der Herbst ist da: und der hat sich am Dienstag gleich mit Wind und Regen gezeigt. An der Küste stand das Wasser etwa 1,5 Meter über Normal – in Horumersiel war das überlaufende Wasser deutlich zu sehen.

Karla und Michael Krecklenberg aus Duisburg machen derzeit Urlaub im Wangerland und gingen beim Sturm in Horumersiel spazieren. „Wir waren schon öfter auf einer Nordseeinsel und kennen so ein Wetter gut. Das haben wir aber auch schon viel doller erlebt“, sagt das Paar. Eigentlich finden sie ein wenig Sturm sogar ganz schön: endlich sei der Herbst da. „Nur dass der Weg hier in Horumersiel unter Wasser ist, finden wir nicht gut: denn so können wir nicht nach Schillig spazieren.“

Die Schifffahrt und Inselbahn Wangerooge hat für diesen Mittwoch, 24. Oktober, erneut ihren Fahrplan geändert, weil das Wasser höher aufläuft als sonst. Die Abfahrtzeiten ab Harlesiel: 9.30 und 14.30 Uhr; ab Wangerooge: 8 und 14 Uhr. Die Abfahrten um 11 Uhr von Wangerooge und 12 Uhr ab Harlesiel entfallen.

Antje Brüggerhoff https://www.nwzonline.de/autor/antje-brueggerhoff Agentur Hanz

Redaktion Jever Tel: 04461 965312 Lesen Sie mehr von mir

Sehen Sie Vidoes auf unserer Facebookseite nwz jeverlandbote