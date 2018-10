Das Programm

Hohenkirchen

• 19. Oktober, 9.30 Uhr: Aug‘ in Aug‘ mit sibirischen Zugvögeln, Exkursion zur Vogelbeobachtung am Wangermeer. Parkplatz am Rathaus Hohenkirchen, Helmsteder Straße 1. Anmeldung bis 17. Oktober.

Horumersiel

• 21. Oktober, 10 bis 18 Uhr: Zugvogelfest zum Abschluss der Zugvogeltage. Haus des Gastes in Horumersiel, Zum Hafen 3.

• 21. Oktober, 10.30 Uhr, Zugvogelfest-Sonderfahrt mit der MS “Jens-Albrecht“. Hafen Horumersiel. Erwachsene 8 Euro, Kinder bis 14 Jahre 5 Euro.

Minsen

• 17. Oktober, 15 Uhr: Das Wattenmeer – ein gedeckter Tisch für unsere Zugvögel? 5 Euro, Anmeldung bis 16. Oktober

• 18. Oktober, 10 Uhr, Zugvögel filzen mit der Künstlerin Elke Debbag. 10 Euro, Anmeldung bis 17. Oktober.

Schillig

• 18. Oktober, 19 Uhr: Nordischer Zugfolk V: Zehn Wanderer zwischen den Welten in Musik, Zeichnung und Film. Katholische Kirchengemeinde St. Marien, Schillig.

Alle Anmeldungen und weitere Informationen gibt es direkt im Nationalpark-Haus Wangerland: Tel. 04426/90470-0 oder E-Mail: nationalparkhaus@ wangerland.de

Zu den Veranstaltungen sollte, wenn möglich, ein Fernglas mitgebracht werden.