Wiarden Schon länger befasst sich der Warft-Verein in Wiarden – Verein zur Förderung von Sprache, Kultur und Natur auf der Ostfriesischen Halbinsel – mit Müllvermeidung: Nach dem Projekt „Strand-Gut“ hat Vorsitzender Prof. Dr. Klaus Siewert nun ein neues Projekt initiiert.

„Mittlerweile sind große Gruppen der Gesellschaft für das Plastikmüll-Problem sensibilisiert“, meint Siewert. Um das zu vertiefen, sollen mit einem neuen Projekt Aufklärungsarbeit geleistet und Anreize zur Müllvermeidung auf der gesamten ostfriesischen Halbinsel gegeben werden.

Konkret geht es darum, die Inhaber von kleinen Läden, Kiosken, Bäckereien und Imbissen sowie Tankstellen für ihre Bemühungen um plastikfreie Verpackungen und Alternativen wie kompostierbare Schalen und Becher oder Strohhalme und die Ausgabe von Pfandbechern zu würdigen. Als Anerkennung und Ansporn für weiteres Engagement erhielten sie ein Zertifikat, das sie als „UWS-Laden“ auszeichnet. Zugleich mit der Übergabe des UWS-Aufklebers wird den Läden ein Müllgreifer überlassen.

„UWS bedeutet umweltsensibler Laden“, erklärt Siewert: Den Aufkleber erhalten Geschäfte, die schon in Richtung Müllvermeidung gehandelt haben, aber noch Möglichkeiten ausschöpfen könnte, so der Warften-Verein-Vorsitzende.

Erste positive Erfahrungen konnte er auf Baltrum und auf der Langeoog-Linie sowie in der Jugendherberge in Schillig machen, erzählt Siewert: Auf Baltrum hätten Kinder nach einem Plastik-Rätselspiel spontan Plastik am Strand gesammelt und in der Inselbäckerei habe er Kaffee aus einem Hartfaserbecher getrunken. Diese Becher können bei allen Geschäften der Insel zurückgegeben werden, war Siewert überrascht.

Auch Läden, in denen noch keine hinreichenden Maßnahmen oder Ansätze zur Vermeidung von Plastikmüll zu erkennen sind, will Klaus Siewert aufsuchen: Dort könnten Verbesserungsvorschläge und Aufklärung auch durch Broschüren und Impulse helfen.

Das durch die Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung mit 5000 Euro finanzierte Projekt läuft zunächst bis Ende 2020. Am Ende steht dann ein Bericht über UWS-zertifizierte Läden und Noch-nicht-UWS-Läden.

Alle Läden werden zuvor von Mitgliedern des Warft-Vereins besucht und ihnen, falls erfolgreich in Sachen Müllvermeidung, ein UWS-Aufkleber überreicht.

Die drei erfolgreichsten Läden sollen besonders ausgezeichnet werden. Siewerts Wunsch: eine flächendeckende Sensibilisierung erreichen.

Große Discounter und Supermärkte bleiben außen vor, weil sie eigene strategische Konzepte zur Vermeidung von Plastikmüll haben, so Siewert.