Abfallwirtschaft: Mülldeponie wieder normal geöffnet

Wiefels Anlieferungen im Abfallwirtschaftszentrum Wiefels sind ab Freitag, 15. Mai, wieder zu den normalen Öffnungszeiten und ohne Terminvereinbarung möglich. Bei Anlieferung sind längere Wartezeiten möglich. Das teilt der Landkreis Friesland mit.

Ab 15. Mai gelten zur Anlieferung wieder folgende Zeiten: Montag bis Freitag 8 bis 17 Uhr, Samstag 8 bis 12 Uhr.

Dabei gelten folgende Sicherheitsmaßnahmen:

• Abstand von mindestens 2 Metern zum Betriebspersonal und zu anderen Anlieferern.

• Nur eine begrenzte Anzahl von Fahrzeugen darf den Anlieferungsbereich befahren.

• Das Fahrzeug nur an der Kasse und der zugewiesenen Entladestelle verlassen: Maximal 2 Personen dürfen aussteigen – es gilt Maskenpflicht. • Zur Begrenzung der Aufenthalts-/Entladezeit sollte die Anlieferungsmenge max. 2 Kubikmeter betragen.

• Halten an den Straßen vor dem Abfallwirtschaftszentrum ist nicht zulässig.

• Bezahlung ist per EC-Karte oder bar möglich. Bei Barzahlung den Betrag passend bereithalten.

Auch die Problemstoffsammlung beginnt am Freitag, 15. Mai, wieder. Dabei gelten ebenfalls Abstandsregelungen und Masken-Pflicht, und es hat nur jeweils eine Person Zugang. Am Freitag findet die Sammlung in Jever, Cleverns, Roffhausen, Accum und Cäciliengroden statt.