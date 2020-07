Soziales Oje Wangerooge: Mehr Geld für Oldenburger Insel-Jugendheim notwendig

Cloppenburg /Friesland /Wangerooge Hilferuf des Oldenburgischen Jugenderholungswerks auf Wangerooge an die Trägerkommunen: Das OJE kann im Corona-Jahr 2020 keine Einnahmen erzielen – Insgesamt 240 000 Euro fehlen. Um das Minus zu begrenzen, wurde bereits Personal in Kurzarbeit geschickt und Einsparmöglichkeiten wurden ausgeschöpft.

Helfen die Mitgliedskommunen – Landkreis Friesland, Landkreis Cloppenburg und Stadt Oldenburg – nicht, wird das Jugenderholungswerk nach eigenen Angaben im September zahlungsunfähig sein.

Der Kreistag Friesland befasst sich am 15. Juli in seiner Sitzung in Horumersiel mit dem Hilferuf: Die Kreis-Verwaltung schlägt zur Vermeidung der Zahlungsunfähigkeit des Oldenburgischen Jugenderholungswerks einen Zuschuss in Höhe von 43 800 für dieses und eines weiteren von 14 600 Euro für 2021 vor.

Auch der Landkreis Cloppenburg soll sich an unvorhersehbaren Mehrkosten des OJE beteiligen: für den Neubau des Gästehauses 3 auf Wangerooge hilft der Landkreis Cloppenburg mit 83 800 Euro aus.

Und ob das nicht genug wäre: Beim Bau des neuen Gebäudes sind Mehrkosten von insgesamt 153 200 Euro aufgetreten – erstens musste ein Teilstück einer Betonzuwegung aufgenommen werden, um einen Bombenkrater beseitigen zu können, zweitens fordere die Gemeinde Wangerooge nun ein aufwendigeres Entwässerungskonzept, so teilte das OJE in seinem Zuschussantrag mit.