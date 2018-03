Harlesiel /Wangerooge Der Winter hat die Küste weiter fest im Griff. Zwar ist angesichts der am Samstag eingetretenen Springtide aktuell mit höheren Wasserständen zu rechnen, aber das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie hat auch für die nächsten Tage noch Tidewasserstände unter Normal vorhergesagt. Die fallen zwar nicht mehr so extrem aus wie in der Wochenmitte, betragen aber immer noch bis zu einem dreiviertel Meter unter normalem Hochwasser.

Deshalb wird abzuwarten sein, ob die Inselschifffahrt schon am Dienstag wieder planmäßig verkehren kann. Der Wetterumschwung aber kommt: In der Nacht zu Montag soll der bis dahin anhaltende starke Ostwind abflauen und auf Südwest bis West drehen und nur noch mit 5 Beaufort wehen. Allerdings sind schon für Dienstag wieder östliche Winde angesagt, so dass sich die Lage möglicherweise sehr kurz entspannen wird.

Durch den Eisgang im Watt werden die Inselfähren zusätzlich behindert. Die treibenden Eisschollen sammeln sich in den tieferen Fahrrinnen und erschweren das Durchkommen. Indes ist Wangerooge nicht völlig von der Außenwelt abgeschnitten: Der Flugverkehr zwischen Harle und Wangerooge läuft planmäßig und wird angesichts der eingestellten Schiffsverbindung stärker frequentiert, als normalerweise.