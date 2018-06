Wangerooge Jedes Jahr gelangen Unmengen an Müll in die Weltmeere, der teils Jahrhunderte braucht, um zu verrotten. In den großen Ozeanen gibt es inzwischen riesige Müllstrudel und jedes Jahr verenden zahllose Tiere in und an dem Müll.

Um auf dieses Problem hinzuweisen und die Auswirkungen lokal zu adressieren, haben Nationalpark-Haus Rosenhaus auf Wangerooge und Mellumrat die dritten Wangerooger Müll-Aktionstage durchgeführt: Wie in den vergangen Jahren waren Insulaner wie auch Besucher von der Aktion begeistert, teilte Nationalpark-Haus-Leiterin Silke Schmidt mit.

Der interessante und trotzdem gut verständliche Vortrag von Dr. Nils Guse von der Uni Kiel über Seevögel und Plastik, der den Auftakt der Aktionstage bildete, sei mit 29 Gästen gut besucht, freut sich Schmidt. Auch die vom Mellumrat gestellte Ausstellung über Müll fand großes Interesse.

An der Müllsammelaktion am Samstagvormittag beteiligten sich trotz strömenden Regens insgesamt 35 Erwachsene und zwei Kinder: Sortiert wurde der gefundene Müll am Nachmittag auf der Hauptstraße, was zahlreiche Interessierte anlockte, die sich an einem Infostand über das Problem von Müll im Meer informieren konnten.

Zum Ausklang der 3. Wangerooger Müll-Aktionstage wurde der Film „A Plastic Ocean“ gezeigt, der einen mit dem tiefen Bedürfnis zurückließ, sich auch weiterhin gegen die Vermüllung einzusetzen.