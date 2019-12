Die Impulse im Überblick

Alle in einem Boot! Wir haben doch keine Zeit! Wir können doch keine Jahrzehnte warten! Das Programm ist klar! Wir sitzen alle in einem Boot! Wir leben alle in einer Welt! 194 Länder, 6500 Sprachen!

Verletzungsgefahr! Viele Lebenswege sind von Auseinandersetzungen, Drohbotschaften, Streit, Kleinkriege, Hass und Gewalt geprägt. Jesus Christus, kann unser Leben wandeln, Er will unsere Verletzungen heilen. Er will gebrochenes Leben heil machen.

Du bist mir nicht schnuppe! Mit kann es doch nicht schnuppe sein, was auf dieser Welt und mit dieser Welt geschieht. Darauf möchte ich hinweisen, lebendiger Wegweiser in unserem Alltag sein, der von Gottes Liebe und Gottes Vertrauen zu den Menschen erzählt.

Alarm – Fürchtet euch nicht! Alarm – Es weihnachtet sehr! Wo stehst du? Wie geht es dir? Die Engel verkünden die Frohe Botschaft, die neue Hoffnung in die Welt bringt. Jesus Christus ist mitten unter uns. Er ist Wunderbarer Ratgeber, Starker Gott, Vater in Ewigkeit und der Fürst des Friedens.