Die Freiwillige Feuerwehr braucht Dich!

Wir brauchen Dich – werde Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr: So lautet der Appell von Gemeindebrandmeister Torsten Stumpf und Bürgermeister Marcel Fangohr.

In der Feuerwehr

• erwartet Dich eine sinnvolle und nützliche Freizeittätigkeit zum Wohl der Mitmenschen.

• Du gehörst der Bevölkerungsgruppe mit dem größten Ansehen an, denn es ist eine erfüllende Aufgabe, Menschen zu helfen.

• Du erlebst Kameradschaft und Hilfsbereitschaft.

• Du lernst moderne Technik zu beherrschen.

• Wir bieten Dir die Möglichkeit, den LKW-Führerschein zu erwerben.

• Wir bieten Dir interessante Fortbildungen.

• Du erhältst eine Aufwandsentschädigung.

• Helfen steht an erster Stelle. Wer aktiv mitmacht, bekommt interessante Einblicke und Lehrgänge.