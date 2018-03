Wangerooge Die Wangerooger Ratsparteien SPD, CDU und Grüne suchen gemeinsam einen Bürgermeisterkandidaten vom Festland: Wie Peter Kuchenbuch-Hanken (Grüne) mitteilte, haben sich die drei Parteien „angesichts fehlender Fachkompetenz“ auf der Insel darauf verständigt. Die Bürgermeisterwahl auf Wangerooge ist für 17. Juni angesetzt. An einer Kandidatur Interessierte können sich bis 16. April per E-Mail bei den drei Parteien an bgm-wangerooge@web.de melden.

Melanie Hanz https://www.nwzonline.de/autor/melanie-hanz Agentur Hanz

Redaktion Jever Tel: 04461 965311 Lesen Sie mehr von mir