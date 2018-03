Wangerooge Nun steht es also fest: In diesem Jahr wird am Deckwerk auf Wangerooge nicht weitergebaut. Der Grund: Die Firma ist pleite und kann das große Bauprojekt auf der Insel nicht mehr stemmen. Das sagte jetzt Tobias Linke vom Wasser- und Schifffahrtsamt Wilhelmshaven (WSA) auf Nachfrage der NWZ.

Wie berichtet, war ohnehin schon unklar, wann die Sanierungsmaßnahmen am Deckwerk im Inselwesten weitergehen können. Eigentlich sollte das Deckwerk bis zu diesem Jahr komplett auf einer Länge von 2,9 Kilometern von der Harlehörn-Düne bis zur Saline erhöht und verbreitert werden.

Die ersten Probleme

Bereits 2016 kam es zu „logistischen Problemen“, wie Linke sagte. Unter anderem soll der unruhige Seegang oft das Festmachen des Schiffs, das Steine aus Norwegen brachte, verhindert haben. Und das war wohl nicht im Zeitplan bedacht worden.

Darüber hinaus stand dann schon seit einiger Zeit fest, dass die ausführende Baufirma insolvent ist. Bis Ende Februar hatte die Firma Zeit zu entscheiden, ob sie das Bauprojekt zu Ende führen kann oder nicht. Nun ist die Entscheidung gefallen: es geht nicht mehr.

„Jetzt müssen wir sozusagen von vorne anfangen und das Projekt neu ausschreiben“, sagte Linke. Und das kostet Zeit. Da im Winter ohnehin Baustopp auf der Insel herrscht, können die Bauarbeiten also frühestens Mitte April 2019 wieder aufgenommen werden. Aber, betont Linke: der Schutz der Insel ist dennoch gegeben. „Kleinere nötige Reparaturen haben wir bereits vorgenommen und wir werden auch weiterhin alles am Deckwerk genau beobachten, um den Schutz zu gewährleisten.“

Ebenfalls gesichert: der Zugang zum Strand für die Gäste der Inselheime. „Trotz der Verzögerung wird es jetzt nicht noch zu zusätzlichen Einschränkungen kommen“, sagte Linke.

„Wir geben Vollgas“

Trotzdem ist er nicht gerade froh über die Verzögerung. „Wir hatten uns das anders erhofft“, sagt er. „Da aber schon seit längerem unklar ist, ob die insolvente Baufirma weitermachen kann, haben wir schon vorher angefangen, parallele Pläne auszuarbeiten.“ Er hofft nun, dass jetzt möglichst schnell eine neue Firma gefunden werden kann. „Wir geben Vollgas.“

Neben der Suche nach einer neuen Baufirma, muss noch viel mehr geklärt werden. Denn: Die bisherige Firma hat noch ihr Baumaterial auf der Baustelle. Unklar ist zum Beispiel, was mit Steinen und Containerdorf passieren soll. „Dürfen wir die Steine verwenden? Was passiert sonst damit? All das muss geklärt werden.“

Ab 19. März werden dazu weitere Gespräche stattfinden. Dazu gehört auch die abschließende Abnahme sowie die Besprechung des Vertrages. Denn zum Beispiel die Baustraße Harle Hörn ist erst als „Nachtrag“ notiert worden – die Straße war ursprünglich nicht im Vertrag vorgesehen. „All das muss formalisiert werden“, sagt Linke. „Das wird noch ein unterhaltsames Jahr 2018“, scherzt er.