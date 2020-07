Mit Abi Schulzeit beendet

Wangerooge /Esens Glückwunsch an Felix Huber, Jelisa Matthey und Charlotta Wilhelmi: Die drei jungen Wangerooger haben ihre Schulzeit am Internatsgymnasium Esens mit dem Abitur ab­geschlossen. „Das war ein be­sonderer Jahrgang“, so Internatsleiter Neels Determann: Kein Abschieds-Fußballspiel gegen die Lehrer, kein Spalier durch die Reihen der Internatsgemeinschaft, stattdessen ein schneller Auszug.

Durch die Rückkehr zum Abi nach neun Jahren fand 2020 an vielen niedersächsischen Gymnasien regulär kein Abi statt. Das NIGE bot weiter das G8-Abitur an, um Zugängen mit erweitertem Sek. I- Abschluss von 2017 – damit auch Insulanern – ein Abitur 2020 zu ermöglichen. Entsprechend klein war der Abiturjahrgang mit 43 jungen Leuten, wovon 18 das Internat besuchten. Die größte Fraktion bildeten dieses Mal die Langeooger (7 ), gefolgt von Borkum und Wangerooge (je 3).