Warntag: Drei Signale auf der Insel

Wangerooge /Friesland Auf Wangerooge werden zum bundesweiten Warntag an diesem Donnerstag, 10. September, ab 11 Uhr zwei Sirenen eingesetzt. Auf dem Festland in Friesland wurden die Sirenen Anfang der 1990er Jahre abgebaut – dort bleibt es am Warntag still.

Auf Wangerooge werden zwischen 11 und 11.20 Uhr die folgenden drei Sirenen-Signale ertönen: • Warnung: eine Minute lang auf- und abschwellender Heulton (im Katastrophenfall bedeutet das: Lokalradio einschalten und auf Infos achten)• Alarmierung der Feuerwehr: drei kurze Dauertöne• Entwarnung: eine Minute Dauerton: Gefahr vorüber.

Auf dem Festland ertönen keine Sirenen – es gibt keine mehr. Der Landkreis testet mit dem Probealarm seine Alarmierungswege über die App Katwarn.