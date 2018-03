Wangerooge /Harlesiel Die Vorbereitungen zum Bau der Deichquerung im Hafen Harlesiel laufen auf Hochtouren: Wie berichtet, wird das bisherige Deichschart geschlossen, der Verkehr in den Hafen Ost zum Anleger der Wangerooge-Schiffe wird künftig über eine Straße über den Deich geführt.

Im Vorfeld des Straßenbaus stehen Arbeiten an der Start- und Landebahn des Flugplatzes Harle an: Dort muss die Landebahnschwelle versetzt werden. Die Landebahnschwelle, kennzeichnet den Beginn der Landebahn; sie wird mit weißer Farbe als Querbalken markiert.

Zur Verlegung der Landebahnschwelle muss der Flugplatz Harle vom 8. bis 11. April geschlossen werden, teilt FLN Frisia-Luftverkehr mit Sitz in Norddeich mit.

Der Flugbetrieb nach Wangerooge wird in dieser Zeit vom Flugplatz Mariensiel aus durchgeführt. Dazu bietet FLN einen kostenlosen Shuttleservice zwischen Harlesiel und Mariensiel an. Abflugzeiten in Mariensiel nach Wangerooge sind vom 9. bis 11. April um 9, 9, 10, 11 und 12 Uhr sowie um 14.45, 15.45 und 17.40 Uhr.

Vom Flugplatz Wangerooge starten die Inselflieger an diesen Tagen um 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 15.15, 16.15 und 18.10 Uhr.

Infos und Buchungen sind möglich unter Tel. 04469/ 94810 und 04469/1755.