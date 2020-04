Insel-Zutritt: Kinder dürfen ab Montag kommen

Wangerooge Gute Nachricht für Wangerooge: Das Land hat seine Verordnung zum Corona-Schutz geändert – damit gilt ab Montag, 27. April, eine Ausnahme vom Betretungsverbot für Verwandte ersten Grades von Insulanern. „Dank dem starken Einsatz unseres Landrats Sven Ambrosy ist es gelungen, dass Inselkinder auf die Insel kommen dürfen. Dafür möchten wir uns bedanken“, sagt Bürgermeister Marcel Fangohr.

Nach Absprache mit dem Landkreis liegen „zwingend familiäre Gründe“ dann vor, wenn zur Familienzusammenführung Eltern und Kinder eines Insulaners kommen möchten und dabei im eigenen Haushalt untergebracht sind. Weitere Familienangehörige, Partner von Kindern und Enkelkinder dürfen allerdings nicht kommen.

Lebenspartner und Ehegatten von Insulanern können mit der grünen Lebenspartnerkarte anreisen. Sie reicht als Legitimation aus. Inselkinder, die auf die Insel möchten, müssen beim Ordnungsamt (ordnungsamt@wangerooge.de) eine Zugangsbescheinigung beantragen.

Weil die Gemeinde damit rechnet, dass viele Kinder so schnell wie möglich ihre Eltern sehen möchten, werden Anträge auch an diesem Samstag von 10 bis 12 Uhr bearbeitet (Tel. 04469/99 126). „Alle Anträge die Samstag bis 12 Uhr eingehen mit geplanter Anreise am 27. April werden noch am Wochenende bearbeitet“, verspricht Fangohr.

Antrag unter www.wangerooge.de/news-von-der-ostfriesischen-insel