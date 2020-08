H. G. Ehrentraut legte Wörterlisten an

Wangerooge /Jever Das Wangerooger Friesisch war eine ostfriesische Variante der friesischen Sprache. Die Mundart gilt als ausgestorben, seit auf der Insel um 1930 der letzte Sprecher starb; zwei Muttersprachler des Wangerooger Friesisch lebten bis 1950 in Varel.

Durch die Umsiedlung des größten Teils der Wangerooger Bevölkerung nach der Sturmflutkatastrophe im Winters 1854/55 nach Varel in die Siedlung „Neu-Wangerooge“ wurde die Wangerooger Sprachgemeinschaft auseinandergerissen. Das Wangerooger Friesisch konnte sich sowohl auf der Insel als auch auf dem Festland nur noch eine Weile behaupten.

Das Besondere am Wangerooger Friesisch ist der dentale Frikativ, der germanische th-Laut, der ansonsten nur noch im Englischen und Isländischen erhalten blieb, und sonst zu d oder t wurde.

Dass das Wangerooger Friesisch gut überliefert ist, ist auch dem jeverschen Juristen und Laien-Sprachforscher Heinrich Georg Ehrentraut (4. April 1798 bis 5. November 1866) zu verdanken. Von 1837 bis 1841 besuchte er jährlich für mehrere Wochen die Insel Wangerooge, legte friesische Wörtersammlungen an und notierte Märchen. Er veröffentlichte Auszüge 1849 in Oldenburg in der Zeitschrift „Friesisches Archiv“ in zwei Bänden.

In den 1990er Jahren fand der westfriesische Forscher Pyt Kramer im Nachlass Heinrich Georg Ehrentrauts mehr als tausend Seiten mit Wangeroogischen Texten. In der Bibliothek des Mariengymnasiums ist der Nachlass Ehrentrauts zu finden, darunter „Mittheilungen aus der Sprache der Wangeroger“.

Es gibt wenige Ton-Aufnahmen des Wangerooger Friesischen:

Heinrich Georg Ehrentraut hat unter anderem „Aschenputtel“ auf Wangerooger Friesisch notiert: