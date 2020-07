Mobiles Angebot: Per App Urlaub auf Insel Wangerooge planen

Wangerooge Wangerooge-Urlauber können ab sofort über eine WebApp Inselinfos finden. „Mit dieser App gehen wir einen weiteren Schritt in Sachen Digitalisierung“, sagt Ulrike Kappler vom Verkehrsverein. Zusammen mit der Kurverwaltung hatte der Verkehrsverein bereits Ende 2019 mit der Erarbeitung der App begonnen. Grundlage sind Daten, die auf der Homepage auf der interaktiven Inselkarte, in der Web App und auf Infoterminals ausgespielt werden können. „Leider können wir die Terminals coronabedingt noch nicht betreiben“, so Rieka Beewen von der Kurverwaltung.

In der Web App finden Gäste Gastronomie und Einzelhandel mit Öffnungszeiten sowie Veranstaltungen, aktuelle Corona-Infos, Badezeiten, Wetterinfos und die Webcam. Die WebApp ist eine mobile Ergänzung zur Homepage und soll für bestmögliche Information sorgen.