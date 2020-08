Naturschutz Auf Wangerooge: Damit die Heide nicht überwuchert

Wangerooge Eigentlich wäre Carolin (21) jetzt noch in Neuseeland gewesen. Stattdessen ist sie auf Wangerooge und strahlt: „Zum Glück konnte ich nach dem coronabedingten Abbruch meines Freiwilligendienstes in Neuseeland an diesem Camp teilnehmen. Mit Wattwanderung, Fahrradtour – und natürlich der Arbeit für die Natur war es eine tolle Woche.“

Gegen Apfelbeere und Kartoffelrose Ziel der Heidepflege ist, die Inselflora von nichtheimischen Pflanzen (Neophyten) zu befreien, die sich sonst sehr schnell ausbreiten und der Heide das Licht zum Wachsen nehmen. In diesem Jahr wurde der Schwerpunkt auf die Entfernung der Aronia (schwarze Apfelbeere) und der Kartoffelrose gelegt. In einem Gebiet, in dem 2019 ein Gewässer zugeschüttet wurde, um dem Nadelkraut den Lebensraum zu nehmen, wachsen bereits erste neue Heidepflanzen. Mathias Heckroth, Geschäftsführer des Mellumrats, ist guter Dinge, dass sich in fünf Jahren wieder zu 80 Prozent dünentypischer Bewuchs einstellen wird: „Die Heide verjüngt sich sehr schnell, das ist schön zu sehen“. Standortfremde Pflanzen wandern etwa über Gärten oder Friedhöfe ins Freiland und vermehren sich dort teilweise explosiv, weil sie meist keine natürlichen Feinde haben.

Seit elf Jahren finden sich im August Jugendliche aus aller Welt auf Wangerooge zusammen, um die Natur zu schützen und die Ursprünglichkeit der friesischen Insel zu bewahren. Lange war unklar, ob es in diesem Corona-Jahr ein solches Camp überhaupt geben würde. Organisatorin Hilke Steevens von den Internationalen Jugendgemeinschaftsdiensten (ijgd) hatte im Vorfeld ganze Arbeit geleistet, denn es galt ein tragfähiges Hygienekonzept zu erarbeiten, das allen Bestimmungen Rechnung trug. Das Camp auf Wangerooge war eines der wenigen Camps in Deutschland, das alle Hürden genommen hatte. Unterstützt wurde es von Mellumrat, Naturschutzstiftung, Inselgärtnerei und Bürgermeister Marcel Fangohr.

Abgelöst wurden die internationalen jungen Leute beim Arbeitseinsatz von Landschaftspflegern der Stiftung Bethel: Elf Frauen und Männer mit seelischer oder geistiger Behinderung haben unter Anleitung von Matthias Heckroth vom Mellumrat standortfremde Pflanzenarten (Neophyten) wie Späte Trauben-Kirsche, Kartoffel-Rose und Apfel-Beere aus der Insel-Heide entfernt. Die Aktion in diesem Jahr im Rahmen des deutsch-niederländischen Förderprojekts „Watten-Agenda 2.0“ unterstützt.