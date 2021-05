Planungsfortschritt: Beim Infomarkt auf Wangerooges Hotelpläne schauen

Wangerooge Aus der letzten öffentlichen Veranstaltung in der Dünenhalle zur Hotelentwicklung an der Oberen Strandpromenade haben die beiden Planer und Entwickler Klaas Odink und Hubertus Wichmann einiges an Informationen und Anregungen mitgenommen. Seitdem haben die beiden die Hotelplanung ergänzt und viele Anregungen und Kritikpunkte aufgegriffen.

Informationsmarkt Der Informationsmarkt zum Hotelprojekt auf Wangerooges Strandpromenade findet am Montag, 31. Mai, von 15 bis 20 Uhr statt. Auch wegen der Corona-Lage ist der Tag in Form einer Ausstellung mit kleinerem, wechselnden Publikum sinnvoll. Auch im Kleinen Kursaal müssen die Corona-Regeln eingehalten werden – nach jetzigem Stand dürfen 16 Personen gleichzeitig den Informationsmarkt besuchen. Um Gedränge und Wartezeiten zu verhindern, bietet die Gemeindeverwaltung Terminvereinbarungen an: Tel. 04469/99 111. Zudem gilt Maskenpflicht und Angabe der Kontaktdaten am Eingang.

Wie diese überarbeitete Planung aussieht, wollen die Entwickler öffentlich vorstellen und laden zum Informationsmarkt in den Kleinen Kursaal ein: Am Montag, 31. Mai, haben alle Interessierten von 15 bis 20 Uhr Gelegenheit, sich die Planungen anzusehen, Fragen zu stellen und Anregungen zu geben.

„Wir haben Ihnen Transparenz zugesichert und auch den beiden Investoren liegt sehr viel daran, dass das Hotelprojekt unter Insulanern und Insulanerinnen auf möglichst breite Zustimmung stößt“, sagt auch Bürgermeister Marcel Fangohr: „Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele Interessierte an der Veranstaltung teilnehmen. Lassen Sie uns gemeinsam, konstruktiv und positiv über die Zukunft der Insel Wangerooge sprechen.“

Wichmann und Odink wollen beim Informationsmarkt zudem einen Wettbewerb zur Namensfindung für das Young-Generation-Hotel ausloben: Sie wollen – sollten sie das Hotelprojekt umsetzen können – die Inselbevölkerung einbinden.