Wangerooge Den Ritterschlag bekommen 152 Wangerooge-Urlauber von Birgit Matthiesen: Sie schreibt an diesem Silvestertag mit Filzstift die Startnummer auf den Handrücken von 152 uner­schrockenen Nordseefans. „Das ist neuer Rekord beim Silversterschwimmen“, stellt Wangerooges DLRG-Vorsitzender Sven Mähr fest. Unter dem Beifall einiger hundert Zuschauer wagen die „Eisbär­Innen“ den Sprung in die fünf Grad kalte Nordsee.

Das Abbaden am Silvestertag hat auf der Insel schon Tradition. Stets finden sich viele Urlauber, die den Riesenspass mitmachen. „Es werden von Jahr zu Jahr mehr“, freuen sich die DLRG-Verantwortlichen. Name und Geburtsdatum werden sorgsam in die Liste eingetragen. Jeder wird darüber belehrt, dass er sich auf eigene Gefahr in die Fluten stürzt. In der Enge der Strandwärter-Unterkunft unter der Uhr wird die Badekleidung angezogen und raus geht es, zum gemeinsamen Aufwärmen. An diesem Silvester setzt pünktlich um 14.50 Uhr ein heftiger Regenschauer ein. „Die Dusche gibtś es gratis,“ strahlt eine junge Frau. In der Gruppe werden Aufwärmübungen gemacht, die „Weicheier“ drängen sich unter die Schirme der Glühwein- und Bratwurststände.

Punkt 15 Uhr stürmt die Meute Richtung Nordsee. Der Weg ist weit, denn es herrscht Ebbe. Ein frischer Wind pfeift aus West und treibt neue Regenschauer heran, Lufttemperatur 10 Grad. Am Flutsaum kann man die unterschiedlichen Charaktere einordnen: Ungestüm die einen, die in die Nordsee sprinten, vorsichtig und abwartend die anderen, die sich langsam vortasten. Im brusttiefen Wasser geht dann die Brandung über die Köpfe hinweg. Ein kurzes Schütteln – es ist geschafft, nun rasch wieder hinaus! Nach einer knappen Viertelstunde ist das Spektakel vorüber. Am Glühweinstand spendiert die DLRG für die mutigen Schwimmer ein wärmendes Getränk und Urkunde mit dem Eisbären-Stempel. Den Glühpunsch genießen alle, die sich von den Sünden des alten Jahres reingewaschen haben. Das neue Jahr kann kommen.

„Wir haben unser Ziel erreicht. Die Vorjahreszahl von 144 Teilnehmern haben wir getoppt“, ist Sven Mähr zufrieden. Auch 2018 wird es das Abbanden auf Wangerooge geben. Soviel ist sicher.