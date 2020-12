SIW Wangerooge: Schiffstickets nun auch per Paypal bezahlbar

Wangerooge Sie Schifffahrt und Inselbahn Wangerooge hat die Möglichkeiten der Online-Buchung von Schiffskarten erweitert: Zusätzlich zu den Fahrkarten und Gepäcktickets ist es möglich, die Hauszustellung des Gepäcks, Fahrräder (ab 17 Zoll), Kinderfahrräder (bis 16 Zoll), Hand-/Bollerwagen/Fahrradanhänger sowie Elektrofahrräder zu buchen.

Sonderfahrplan Die Schifffahrt und Inselbahn Wangerooge hat für den Zeitraum 25. Dezember bis 10. Januar einen weiteren Sonderfahrplan aufgelegt. Neu ist: der Wangerooge-Bus von Sande nach Harle verkehrt ab 26. Dezember wieder. Insgesamt wurde die Zahl der Schiffsabfahrten von und zur Insel verdoppelt – gab es bisher eine Verbindung zwischen Insel und Festland, gibt es nun in der Regel zwei; allerdings hat SIW die Fahrgastzahlen nochmals reduziert.

Neu ist die Aufnahme von Paypal als Zahlungsmöglichkeit. Bisher war nur die Kredit-karte als Zahlungsmittel zugelassen.

Die Inhaber der persönlichen grünen WangeroogeCard (30000…), die sich bereits bei SIW registriert haben, können jetzt auch online einfache Fahrten buchen. Die rabattierte Hin- und Rückfahrt muss noch über „Personenfahrkarten“ gebucht werden. „Gern kann man uns per E-Mail die Buchungs- und Kartennummer zukommen lassen. Wir verknüpfen dann die Fahrkarten mit den persönlichen WangeroogeCards“, teilt SIW mit.

Insulaner können online einfache Fahrten und Hin- und Rückfahrten buchen. Die 6er Karte wird Anfang 2021 hinzugefügt. Um ein Kundenkonto anzulegen, werden Vorname, Nachname, Kartennummer sowie bei Kindern das Geburtsdatum benötigt. Daten per E-Mail an siw-wangerooge@deutschebahn.com.

Der Automat am Bahnhof Wangerooge wurde wieder in Betrieb genommen. Folgende Leistungen sind buchbar: • einfache Fahrt sowie Hin- und Rückfahrt inkl. Hunde und Gepäcktickets • die Umbuchung von Fahrten am gleichen Reisetag. Für Insulaner: • einfache Fahrt sowie Hin-und Rückfahrt (inkl. Umbuchung). • 6er Karte und Jahreskarte können ebenfalls aufgebucht werden. Außerdem zeigt der Automat die noch vorhandenen Fahrten der 6er Karte auf der persönlichen WangeroogeCard an.

Die Schifffahrt und Inselbahn bittet alle, die zu Weihnachten bzw. Silvester auf die Insel reisen, vorab online zu buchen. „Wir haben zusätzlich zu unseren reduzierten Winter-Kapazitäten die zur Verfügung stehenden Plätze noch mal reduziert“.