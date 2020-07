Sommerferien: 35 Insulaner organisieren 44 Angebote für Insel-Kinder

Wangerooge Festlandsfahrten sind in diesem Sommer zwar nicht möglich – doch Insellotsin Sabine Eims ist es mit Hilfe vieler Insulaner und Vereinen gelungen, den „mit Abstand besten Outdoor-Ferienpass 2020“ zusammenzustellen. Der Ferienpass ist „übrigens auch echte Gemeinwesenarbeit: Große Bürger tun etwas für kleine Bürger“, freut sich Eims.

Sie hat – trotz Hauptsaison – 35 Insulaner shangheit, die 44 Freizeitangebote für die Kinder anbieten. Von Brandungsangeln, über Steckenpferd basteln bis zu Hip Hop-Streetdance, von Parcours-Workshops über Grusel-Nachtwanderung, Strandrallye und Schatzsuche, Lego-Projekt, Brandungsangeln und Straßenmalerei geht die Auswahl. Besuche bei der Polizei, beim Schützenverein und bei den Rettungsschwimmern gehören ebenfalls dazu. Der Ferienpass endet am 14. August mit zwei Ferienabschlusspartys.

Bei den Gutscheinen haben sich die Wangerooger Geschäftsleute nicht lumpen lassen: ein alkoholfreier Cocktail, Bungee Jumpen, Pommes rot/weiß, Pizza, Eis, Crepe und Backwaren, ein Kinobesuch und und und . . .

„Auch wenn die Eltern in der Hauptsaison viel arbeiten müssen, so versüßen wir doch alle gemeinsam den Schülern die vier Wochen Sommerferien. Gerade in diesen Zeiten rührt mich sowohl die grandiose finanzielle als auch persönliche Unterstützung aller sehr“, sagt Sabine Eims. Und: „Im Herbst oder in den Frühjahrsferien werden wir hoffentlich ein, zwei schöne Ausflüge machen können.“

Dank geht an: Ihna Siemens, Anke Steffen-Fetzer, Familie Brede, Familie Mißmahl, Christine Commichau, Frederike Babel, Aika Reiners, Marc Steffen, Mischa Behre , Ina Diers, Jinda Wiebach, Ehepaar Osterloh, Mandy Baer, Wolfgang vom Westturm, Maika Srajer, Sven Mähr, Waltraud Kelm, Falk Wichmann, Britta Spitzer-Onnen, Jonny Mählmann und das Team der Wasserwacht, Kerstin Kortenhorn, Hildegard Bienefeld, Antje Pollex, Stefan Wünsche, Sascha Piontkowskyj, Eilt Arnold, Sabrina Illig.