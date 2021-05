Testpflicht bei Anreise auf Insel

Wangerooge Klarheit bei der Anreise nach Wangerooge: Die Testpflicht für Inselbesucher, die über eine Allgemeinverfügung des Landkreises Friesland geregelt wird, bleibt bestehen. Tagesgäste und Zweitwohnungsbesitzer dürfen nur unter Vorlage eines negativen Corona-Tests anreisen. Das teilte Landrat Sven Ambrosy am Freitag mit.

Ausgenommen von der Testpflicht sind Wangerooger Bürgerinnen und Bürger, die nach maximal 24-stündiger Abwesenheit auf die Insel zurückkehren, und Kinder bis 6 Jahre. Sowohl am Schiffsanleger in Harlesiel als auch auf dem Flugplatz wird bei jedem Reisenden der Test kontrolliert.

Zudem wird am Montag das erste Testzentrum auf Wangerooge in Betrieb gehen. 400 Tests am Tag sind dann möglich, ab 13. Mai soll das Angebot weiter ausgebaut werden. Denn Touristen aus Niedersachsen dürfen wieder kommen, müssen sich aber regelmäßig testen lassen.