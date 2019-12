Toiletten werden papierlos

Wangerooge Statt wie bisher gut 5000 Euro pro Jahr für Papierhandtücher für die öffentlichen Toiletten auszugeben, will die Gemeinde- und Kurverwaltung Wangerooge einmalig 5400 Euro für Lufttrockner ausgeben, in denen die Hände künftig trocken geblasen werden. Ein entsprechender Beschluss fiel am Montagabend im Betriebsausschuss Kurverwaltung. Positive Nebeneffekte dabei: zum einen wird Müll vermieden, zum anderen kann kein benutztes Papier mehr herumliegen, weil die Toilettennutzer nach dem Händewaschen den Papierkorb nicht gefunden haben.

Als zusätzliche Info-Möglichkeit für Urlauber insbesondere außerhalb der Geschäftszeiten der Kurverwaltung und des Verkehrsvereins soll eine Info-Stele angeschafft werden. Auf ihr sollen Veranstaltungshinweise laufen, aber auch Reservierungen für Veranstaltungen möglich sein.

Per digitaler Schnittstelle sollen alle Infos bei Eingabe parallel auf Internetseite, in die App und auf die Stele einlaufen.