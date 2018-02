Wangerooge Der Deutsche Tourismusverband (DTV) hat jetzt auch die Kurverwaltung Wangerooge und speziell die Mitarbeiter des Service-Center offiziell geprüft und mit der „i-Punkt“ ausgezeichnet. Das Service-Center ist damit die dritte Touristinfo auf der Insel neben dem Verkehrsverein, der schon seit vielen Jahren mit seinen beiden Standorten an der Zedeliusstraße und am Bahnhof zertifiziert ist.

Das rote Hinweisschild mit dem charakteristischen „i“ für Informationsstelle führt die Urlauber nun auf schnellstem Weg zur Touristinfo an der Oberen Strandpromenade. Nur Touristinfos, die über eine sehr gute Beratungsqualität verfügen, umfangreiche touristische Informationen und zusätzliche Dienstleistungen für Gäste anbieten, können die Auszeichnung erhalten.

Der DTV überprüfte dafür zunächst, ob die Touristinformation die 15 Mindestkriterien erfüllt. Dabei geht es um die Infrastruktur, zum Beispiel die Ausschilderung der Touristinformation auf den Straßen. Zudem muss das Personal qualifiziert sein, so hat mindestens ein Mitarbeiter eine Weiterbildung in den vergangenen zwei Jahren absolviert. Vor allem aber geht es um Service – die Touristinfo hat beispielsweise kostenlose touristische Grundinformationen über den Ort und die Region bereitzuhalten.

Nach der Erfüllung dieser Grundvoraussetzungen folgte für die Touristinfo ein umfassender Qualitätscheck vor Ort. 40 Kriterien stehen auf der Prüfliste: So lassen sich die Außenanlage und die räumliche Ausstattung der Touristinformation detailliert analysieren. Die Prüfer kontrollieren auch den personellen Service, also ob beispielsweise die Betreuung ausländischer Gäste durch die ständige Präsenz von mindestens einer Person für Auskünfte in englischer Sprache gewährleistet ist.