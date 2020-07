Unesco-Weltnaturerbe: Fotoaktion auf Wangerooge zum Wattenmeer

Wangerooge Das Nationalpark-Haus Rosenhaus auf Wangerooge beteiligt sich an der Fotoaktion „#Wattbesünners – Wattenmeer entdecken“: Sie sind knallgelb und zeigen mit Pfeilen in alle Richtungen – einige Aufmerksame haben die #WattBesünners-Wegweiser auch schon auf Wangerooge vor der Tür des Nationalpark-Hauses entdeckt. An 15 ausgewählten Standorten im Wattenmeer machen die Wegweiser darauf aufmerksam, dass es im und am Unesco-Weltnaturerbe Wattenmeer viele einzigartige Orte zu entdecken gibt. Wer ein Foto macht und es in sozialen Medien mit #WattBesünners verbreitet, hat bei der Fotoaktion die Chance auf Preise. Die Kampagne läuft von Juli bis Ende September im Rahmen des deutsch-niederländischen Interreg-Förderprojekts „Watten-Agenda 2.0“.