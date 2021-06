Der Friesland-Check: Leben Sie gern im Wangerland/auf Wangerooge?

Wangerooge /Wangerland Gesamtnote 5,2 von 10 für Wangerooge; fürs Wangerland 5,9 – so lautet das Zwischenergebnis des Friesland-Checks nach einer Woche. Noch bis zum 20. Juni haben Sie die Möglichkeit, an der anonymen Umfrage zu Lebensqualität und Infrastruktur in Ihrer Gemeinde teilzunehmen.

Leben Sie gern im Wangerland oder auf Wangerooge? Gibt es genug Angebote für Kinder? Wie ist die medizinische Versorgung? Und gefällt ihnen das gastronomische Angebot? Das sind einige der Fragen in 14 Kategorien, die es zu beantworten gilt.

Seit Start der Umfrage am 29. Mai haben sich 1568 Friesländer beteiligt. Damit sich ein detailliertes Bild vom Lebensgefühl in Frieslands acht Städten und Gemeinden ergibt, müssen es noch viel mehr werden. Ab dem 3. Juli werden die gesammelten Daten ausgewertet und in der NWZ vorgestellt.

Wie sich bisher zeigt, wird die Lebensqualität auf Wangerooge mit 7,5 und im Wangerland mit 8,1 hoch bewertet – am schlechtesten schneiden in beiden Gemeinden die Angebote des Nahverkehrs ab.

UMFRAGE Machen Sie mit beim großen Friesland-Check. Was gefällt Ihnen an Ihrer Gemeinde/Stadt und wo sehen Sie Verbesserungspotential?

Hier geht’s zum Friesland-Check: www.nwzonline.de/friesland-check-umfrage