Digitaler Nordseelauf: Für Wangerooge und Wangerland Strecke machen

Wangerooge /Wangerland Wangerooge und Wangerland sind stolze Partner des ersten digitalen EWE-Nordseelaufs. Die traditionelle Laufveranstaltung, die seit 20 Jahren auf den Ostfriesischen Inseln und in den Küstenorten stattfindet, wird in Corona-Zeiten in die digitale Welt verlagert. Vom 12. bis 20. Juni haben alle motivierten Läufer, Walker und Nordic Walker die Möglichkeit, als offizielle Botschafter des Nordseelaufs und der Teilnehmer-Orte an den Start zu gehen.

Heißt: Jeder kann die Laufschuhe schnüren und als Botschafter Wangerooges oder des Wangerlands Strecke machen.

Nordseelauf 2021 Die Anmeldung zur Teilnahme ist noch bis zum 6. Juni möglich unter Im Buchungsprozess lässt sich zwischen Tages-, Etappen- und Tour-Paket unterscheiden, wobei jeder Läufer aus 14 Partnerorten seinen Favoriten auswählt. Während der Aktionswoche läuft jeder selbst gewählte Strecken bei sich unter dem Motto „ Nordsee ist, wo du bist!“ www.nordseelauf.com

Ausgestattet mit Nordseelauf-Shirt gehen die Sportler auf selbst gewählten Strecken über fünf oder zehn Kilometer an den Start – sie laufen für ihren Lieblings-Urlaubsort. Neben Wangerooge und Wangerland stehen noch Baltrum, Borkum, Carolinensiel, Dornum, Greetsiel, Juist, Langeoog, Neuharlingersiel, Norden, Norderney, Spiekeroog und Wilhelmshaven zur Wahl.

Für die außersportlichen Aktivitäten wurde eigens eine digitale Webplattform eingerichtet, auf der die Community sich treffen, schnacken, klönen kann.

Das Rahmenprogramm ist gespickt mit Trainingstipps oder interaktiven Sessions. Jeder Lauftag endet mit einer Tombola mit Sponsorenpreisen und Reisegutscheinen. „Somit geht der Charakter der eigentlichen Veranstaltung vor Ort nicht verloren“, so das Orga-Team.

Zahlreiche Laufbegeisterte aus ganz Deutschland haben sich bereits angemeldet – nicht zuletzt, um ihre Kilometer für einen guten Zweck zurückzulegen: Beim Nordseelauf werden automatisch Spenden gesammelt, die zu gleichen Teilen an den Förderverein Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer und „Mach nicht halt – lauf gegen Gewalt“ der Kirche im Tourismus der ev. Landeskirche Hannover gehen.

Und das Beste: Für alle Kilometer, die von den Botschaftern der jeweiligen Lieblingsorte erlaufen werden, wird ein entsprechender Betrag an eine lokal ansässige Institution gespendet.