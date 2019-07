Wangerooge Unfassbar: In den vergangenen Nächten haben Unbekannte am Wangerooger Badestrand Bierflaschen zerschlagen, die Scherben in die obere Sandschicht gegraben und in Strandkörbe gekotet. Zudem wurde die Badekarre am Westfeld umgekippt und beschädigt.

„An diesem Verhalten können wir weder etwas Originelles noch etwas Sinnvolles erkennen und bitten die Verursacher dringend, dieses Verhalten abzustellen“, appelliert die Kurverwaltung Wangerooge.

Auch in den kostenfreien Kindereinrichtungen gibt es Vandalismus: Das Trampolin im Kinderspielhaus ist bereits gesperrt und nun muss auch die Indoor-Sandkiste verschlossen werden, da immer wieder der Sand mutwillig aus der Sandkiste heraus auf dem gesamten Boden verteilt wird. Eltern, die mit ihren Kindern die Indoor-Sandkiste nutzen möchten, können den Schlüssel im ServiceCenter leihen. „Es tut uns sehr leid, dass unter diesem rücksichtslosen Verhalten wieder diejenigen leiden, die hier einfach entspannt Urlaub machen möchten“, so die Kurverwaltung.

Ihr Appell: „Bitte lasst uns doch alle gemeinsam den Sommer auf der Insel genießen ohne Sachbeschädigungen und Diebstahl.“