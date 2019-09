Wangerooge /Wilhelmshaven Wangerooge beteiligt sich am Klimastreik: Hanna Wittmaack, Freiwillige im ökologischen Jahr, und die übrigen Freiwilligen von Mellumrat und Nationalpark-Haus rufen dazu auf, sich zu beteiligen und für mehr Klimaschutz auf die Straße zu gehen.

Der Klimastreik auf Wangerooge beginnt an diesem Freitag, 20. September, um 13 Uhr am Bahnhof Wangerooge. Wenn der Zug der Inselbahn um 13.30 Uhr den Bahnhof Richtung Anleger verlassen hat, setzt sich der Demonstrationszug die Zedeliusstraße hinauf bis zum Café Pudding in Bewegung. Bereits um 5 vor 12 werden zudem Wangerooges Kirchenglocken für mehr Klimaschutz läuten: Sowohl die evangelische als auch die katholische Kirchengemeinde der Insel unterstützen damit den Klimastreik.

In Jever findet keine offizielle Aktion zum Klimastreik statt. Anfang Februar hatten drei Jugendliche die Fridays for Future-Demos gestartet. Dreimal wurde demonstriert und dabei einmal zusammen mit der Stadt Bäume gepflanzt. Im Mariengymnasium plant die rege Umwelt-AG heute eine interne Aktion.

In Wilhelmshaven beginnt um 12 Uhr der Klimastreik auf der Rambla Bahnhofstraße.