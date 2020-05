Literatur: Quarantäne-Begleiter in der Kiste

Benthullen Dinge, die noch funktionieren, in den Müll zu werfen – das kommt für Brigitte Bureck nicht infrage. Das gilt für vieles: Ihr seit Jahren treuer Toaster wird eben noch einmal repariert, wenn er nicht mehr ganz so will. Neu kaufen? Fehlanzeige. „Als ich aber letztens beim Frühjahrsputz gesehen habe, wie viele Bücher wir in den Regalen haben, da wusste ich: Ich muss aussortieren“, beschreibt die 62-Jährige.

Gut 20 Bücher seien zusammengekommen. „Nur ein Bruchteil“, wie Bureck betont. Denn auch ihre Kinder seien richtige Leseratten gewesen, inzwischen aber erwachsen und ausgezogen. Sie muss lachen. „Da ist nichts dran, wieso sollte ich die wegschmeißen?“ Also suchte sie auf dem Speicher nach einem kleinen Wägelchen und rief die „Bücherkiste“ ins Leben. „Den Karren stelle ich bei gutem Wetter jetzt an die Straße. Wer mag, kann sich einfach kostenlos ein Buch herausnehmen“, beschreibt sie das Konzept. Auch tauschen könne man natürlich, indem man selbst wieder ein Buch hineinlege. „Aber man muss dafür auch welche rausnehmen“, sagt Brigitte Bureck, „denn ich will die Regale ja nicht noch voller haben als zuvor.“ Einige Radler oder Spaziergänger am Rathjenweg haben das Angebot schon genutzt, es werden nämlich immer weniger Schätze in der Bücherkiste.

„Ich freue mich, wenn noch jemand anderes an den Büchern Freude haben kann“, findet die 62-Jährige. „Ist doch toll, wenn sie noch benutzt werden. Und Bücher kommen doch wirklich nie aus der Mode.“

• Gerade jetzt, wo wegen der Corona-Krise mehr Zeit ist zum Lesen, können Bücherfreunde immer bei gutem Wetter im Rathjenweg 148 vorbeischauen. Der Bücherkarren steht dort direkt an der Straße und darf laut Brigitte Bureck gern geleert werden.

