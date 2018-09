Hundsmühlen Aufgrund von Sanierungsarbeiten im Haus des Sports verlegt das DRK seinen Blutspendetermin am Dienstag, 18. September, von 16.30 bis 20 Uhr in die Großraumhalle an der Diedrich-Dannemann-Straße 85 in Hundsmühlen (hinterm Kletterzentrum). Die Spender sind anschließend zu einem Grillbuffet eingeladen. Das DRK bittet, einen Personalausweis vorzulegen. Die Kleiderkammer in Wardenburg bleibt an diesem Tag geöffnet.