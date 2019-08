Hundsmühlen Bislang unbekannte Täter sind am Montag zwischen 7.20 Uhr und 16.50 Uhr in ein Wohnhaus an der Rosenallee in Hundsmühlen eingebrochen. Die Einbrecher nahmen Bargeld und Schmuck mit; die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefon 0 44 31/941-115 in Verbindung zu setzen.