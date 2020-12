Einbruch in Hundsmühlen: Polizei sucht Zeugen

Hundsmühlen In ein Einfamilienhaus in der Diedrich-Dannemann-Straße in Hundsmühlen ist zwischen Dienstag, 8. Dezember, 21 Uhr, und Mittwoch, 9. Dezember, 12.30 Uhr, eingebrochen worden. Der oder die Täter hebelten die Haustür auf, durchsuchten die Räume und entwendeten Schmuck und weitere Wertsachen im Gesamtschaden von etwa 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 04431/941-115 zu melden.