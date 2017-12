Hundsmühlen Unbekannte Täter sind in ein Haus an der Achternmeerer Straße in Hundsmühlen eingebrochen und haben Schmuck sowie Bargeld gestohlen. Nach Polizeiangaben von Samstag geschah die Tat zwischen Heiligabend und dem 27. Dezember. Die Einbrecher hatten eine Tür des Hauses aufhebelt und sich so Zugang verschafft. Eine der entwendeten Taschen fanden Sportruderer später in der Hunte. Zur Schadenshöhe wurde keine Angabe gemacht.