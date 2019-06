Oldenburg

Vater-Blog „mann, Kinners“ „Ja, Sie dürfen mein Kind auch nackt sehen“

Männer lieben ihre Kinder – genauso, wie es Frauen tun. Sie übernehmen selbstverständlich ihren Anteil an der Erziehung und an der Betreuung. Aber warum haben es (männliche) Erzieher im Kindergarten eigentlich so schwer? Warum schwingt bei ihnen ein grauenvoller Verdacht mit?