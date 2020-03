Amateurfunk: Soziale Funkstille bleibt hier aus

Tungeln Während das öffentliche Leben derzeit größtenteils zum Erliegen kommt und soziale Kontakte minimiert werden, gibt es eine Gruppe, der das allgemein verordnete Kontaktverbot nur wenig anhaben kann: Die Mitglieder des Ortsverbandes I51 Petersdorf im Deutschen Amateur-Radio-Club (DARC) e.V stehen nicht nur in diesen Krisenzeiten weiterhin in regem Kontakt – und das ohne gesundheitliches Risiko.

„Besonders ältere Menschen, Behinderte und gesundheitlich Vorbelastete können so einen Weg aus der Isolation finden“, weiß Uwe Brockmöller aus Tungeln, Vorsitzender des Ortsverbandes I51 Petersdorf, dem 22 Mitglieder zwischen Wardenburg und Garrel angehören.

Während andere Vereine ihre Zusammenkünfte gezwungenermaßen absagen müssten, könnten die Amateurfunker aus Wardenburg und Umgebung beispielsweise ihren regelmäßiges Treffen an jedem ersten Freitag eines Monats weiterhin per Funk aufrechterhalten. „Sonst haben wir uns immer im Hotel Wieting in Oldenburg getroffen“, berichtet Brockmöller. Schließlich sei Gemeinschaft ein entscheidender Faktor im Vereinsleben.

65 000 amateurfunker in Deutschland Der DARC, der Deutsche Amateur-Radio-Club, ist der größte Verband von Funkamateuren in Deutschland und die drittgrößte Amateurfunkvereinigung weltweit. Mit knapp 34 000 Mitgliedern vertritt der DARC die Interessen von über 65 000 Funkamateuren in ganz Deutschland und engagiert sich bei der Förderung des Amateurfunks auf allen Ebenen – auch als Mitglied der International Amateur Radio Union (IARU). Dem Ortsverband I51 Petersdorf gehören derzeit 22 Mitglieder an, vornehmlich aus den Landkreisen Oldenburg und Cloppenburg sowie aus der Stadt Oldenburg. Monatliche Treffen fanden bislang jeden ersten Freitag im Hotel Wieting in Oldenburg statt. Zurzeit werden die Monatsversammlungen per Funk abgehalten.

Aber auch Kontakte über den Ortsverband hinaus könnten weiter gepflegt werden, ohne das Haus verlassen zu müssen. „Elektromagnetische Wellen überwinden alle Grenzen und die Kommunikation mit unseren Funkfreunden in aller Welt kann helfen, soziale Kontakte aufrechtzuerhalten“, erklärt Uwe Brockmöller. Gerade in dem vom Coronavirus hart getroffenen Italien oder auch in den USA sei der Amateurfunk weit verbreitet, weiß der 67-jährige Tungeler, der selbst seit mehr als 50 Jahren als Amateurfunker auf den unterschiedlichsten Frequenzen unterwegs ist. Er persönlich kenne jedoch keinen Funkerkollegen im Ausland, der direkt vom Coronavirus betroffen sei.

Brockmöller, der bereits als Teenager seine Leidenschaft fürs Amateurfunken entdeckte, stellt allerdings bedauernd fest, dass die jüngere Generation in den Ortsverbänden eher unterrepräsentiert sei: „Die heutigen Jugendlichen haben eben ihr Handy.“

Dennoch wirbt Brockmöller für sein Hobby: „Der DARC steht für grenzenlose Kommunikation• und Völkerverständigung, die vor allem in dieser Zeit eine besondere Relevanz haben.“ Der Amateurfunkdienst biete auch in diesen Tagen viele Beschäftigungsmöglichkeiten und darüber hinaus viel Potenzial für soziale Kontakte auf den Frequenzen. So könnte beispielsweise auch an Funkwettbewerben, den so genannten Contesten, weiterhin teilgenommen werden – und das ohne irgendeine Infektionsgefahr, freut sich Brockmöller.

Mehr Infos zur Coronakrise in unserem Spezial unter: www.nwzonlinede.de/coronavirus