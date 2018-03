Tungeln /Hundsmühlen Der kleine Flecken Erde zwischen dem Vogelbusch und der Lethe werden nicht viele kennen, denn er liegt abseits der Spazierwege. Und hätte Andreas Lehmann nicht den Tipp bekommen, hier, im Grenzgebiet zwischen Tungeln und Hundsmühlen, einmal genauer hinzuschauen, wäre ihm wohl verborgen geblieben, dass hier etwas wächst, was da eigentlich nicht hingehört.

19 Eichen sollten hier stehen, doch nicht eine einzige ist zu entdecken. Dabei hatte der Wardenburger Gemeinderat vor acht Jahren beschlossen, dass an dieser Stelle – im Zuge der Erweiterung des Edeka-Marktes in Hundsmühlen – die Ausgleichsmaßnahme „19 Eichen“ umgesetzt werden soll. Doch offenbar wurde ohne Wissen des Rates anders entschieden und stattdessen Süßkirschen, Feldahörner, Eschen, Hainbuchen und Linden gepflanzt.

Aus Sicht des Hundsmühler Biologen Andreas Lehmann „eine mangelhafte Umsetzung“, da Linde, Feldahorn und Süßkirsche keine naturnahen, standortgerechten Ergänzungspflanzungen zum benachbarten Eiche-Buchen-Wald „Vogelbusch“ bilden. So stehe die Linde nicht einmal in der Gehölzliste des Landkreises für Ausgleichs- und Ersatzanpflanzungen.

„Unser Ziel war damals, den Vogelbusch mit den zusätzlichen Eichen zu erweitern“, erklärt FDP-Ratsherr Frank Freese den Ratsbeschluss von 2010, und meint: „Einer gänzlich anderen Bepflanzung hätte der Rat zustimmen müssen.“

Seit etwa vier Jahren versuchen Freese und Lehmann zu klären, warum der Ratsbeschluss abgeändert und mit der Pflanzung gebietsfremder Arten gegen Naturschutzrecht verstoßen wurde. „Von der Gemeinde habe ich trotz mehrerer Anfragen bis jetzt keine Antwort bekommen“, ärgert sich der Biologe.

Auch eine schriftliche Bitte im Juni 2014 ans Niedersächsische Umweltministerium, den Sachverhalt zu prüfen, brachte Lehmann nicht weiter. Denn die oberste Naturschutzbehörde sah für sich „keine Möglichkeit, in der Angelegenheit einzuschreiten“, zumal sich die Gemeinde mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt habe.

Bei einer Anfrage in einer Ausschusssitzung sei er, so Freese, lediglich an den Kreis verwiesen worden. Dieser antwortete ihm später: „Die Umsetzung der Ersatzmaßnahmen aus Bebauungsplänen obliegt der Verantwortung der Gemeinde.“ Der Kreis habe auf Gemeinde-Anfrage keine Bedenken gehabt, andere Bäume zu pflanzen, sofern diese standortheimisch seien. „Tatsächlich wurden anstelle der Eichen in Abstimmung mit dem Ortsverein Hundsmühlen 30 Winter-Linden, Eschen, Hainbuchen, Wildkirschen und Feldahorne gepflanzt“, antwortet die Gemeindeverwaltung auf NWZ-Nachfrage. Die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises habe gegenüber der Gemeinde die Kompensation in dieser Form nachträglich als erfüllt akzeptiert.

Lehmann vermutet, dass bei der Auswahl der Gehölze den umliegenden Imkern ein Gefallen getan werden sollte.

Aus Sicht des Naturschutzes, so Lehmann, müssten 17 der 30 Gehölzer auf Kosten von Edeka-Eigentümer und Gemeinde ausgegraben, versetzt und dann durch Eichen ersetzt werden, um das ursprüngliche Ziel des Ratsbeschlusses noch zu erreichen.