Feuerwehr: Kurzes Unwetter verursacht Schäden

Wardenburg /Achternmeer Nach einem kurzen aber heftigen Unwetter wurden am Samstagabend gegen 19.15 Uhr die Feuerwehren Wardenburg und Achternmeer alarmiert, die an mehrere Einsatzorte im Gemeindegebiet gerufen wurden. Auf der Oldenburger Straße wurde an mehreren Stellen der Radweg blockiert und es hingen teilweise abgebrochene Äste in der Baumkrone; hier unterstützte die Drehleiter der Feuerwehr Oldenburg.

An der Hundsmühler Landstraße blockierte ein umgekippter Baum den Radweg und eine Hofeinfahrt. An der Korsorsstraße wurde ein PKW von einem umgestürzten Baum beschädigt, auf der Achternmeerer Straße blockierte ein großer Ast die Fahrbahn.

Gleich mehrere Bäume kippten am Soldatenweg in Tungeln auf die Straße. Am Korsorsberg wurden verstopfte Schachtdeckel gereinigt, damit das Oberflächenwasser ablaufen konnte. An allen Einsatzstellen kamen Motorsägen zum Einsatz. Unterstützung durch Hubsteiger, Kran und Radlader leisteten die Firmen Pape, Hüffermann und Schröder. Der letzte Einsatz wurde um 23.30 Uhr beendet.

