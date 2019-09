Alkoholisiert im Auto unterwegs

Wardenburg Alkoholisiert am Steuer gesessen hat ein 57-jähriger Autofahrer am späten Samstagnachmittag auf der Oldenburger Straße in Wardenburg. Der Mann war durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Bei einer Verkehrskontrolle wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers festgestellt. Ein Test am Alcomaten ergab einen Wert von 2,33 Promille. Im Anschluss erfolgte die Entnahme eine Blutprobe, die Beschlagnahme des Führerscheines sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.