Auffahrunfall auf Oldenburger Straße

Wardenburg Zu einem Auffahrunfall kam es am Donnerstag, 5. September, auf der Oldenburger Straße in Richtung Wardenburg. Gegen 16.45 Uhr übersah ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Wardenburg, dass die vor ihm fahrenden Fahrzeuge verkehrsbedingt abbremsen mussten. Er prallte auf den Peugeot eines 44-jährigen Wardenburgers, wodurch noch zwei weitere Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die entstandenen Sachschäden werden auf 7000 Euro geschätzt.