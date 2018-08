Wardenburg Die letzte Ausstellung in den Räumen der Volkshochschule in Wardenburg liegt drei Jahre zurück. Weil aber die Fotos von Conny Meinicke aus Oldenburg genau zum neuen Schwerpunkt der VHS „Heimat – bleiben, suchen ,finden“ passten, wurde am Mittwochnachmittag nach langer Zeit einmal wieder zu einer Vernissage ins VHS-Haus am Glockenturm eingeladen.

Meinicke zeigt dort bis Januar 2019 unter dem Titel „Heimatgefühle“ 32 Fotos aus ihrer Heimat, dem Ammerland, wo sie aufgewachsen ist: Pferde, Felder, Bauernhäuser, Traktoren, Blumen. Conny Meinicke entdeckt in vielen Dingen „Heimat“.

Die 59-jährige kam erst vor rund zehn Jahren zur Fotografie. Es ist ihre erste Fotoausstellung. Mit allen Bildern verbindet die Betriebswirtin, die eine eigene Praxis als Mental- und Körpercoach betreibt, Kindheitserinnerungen, Gefühle und Gerüche. „Heimat heißt für mich Wohlfühlen und Geborgenheit“, so Meinicke bei einer Einführung in ihre Bilderschau.

Ungewöhnlich ist die Aufhängung der auf Perlpapier gebannten Motive. Seitlich an kräftigen Hanfseilen befestigt, schweben sie entweder von der Decke oder schmücken weiße Wände. Die Seilenden sind rot umklebt: „Sie symbolisieren das Herzblut“, erklärt die Fotokünstlerin. Und der Clou: Hinter jedem Foto verbirgt sich ein zweites. „Nach einem Vierteljahr werden die Bilder umgedreht und zeigen dann weitere Motive“, verrät Meinicke.