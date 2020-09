Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Wardenburg Eine 24-jährige Wardenburgerin wurde bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 1. September, leicht verletzt. Sie fuhr gegen 11.10 mit ihrem BMW die Ammerländer Straße in Richtung Achternmeer. Als sie links abbiegen wollte, hielt sie verkehrsbedingt an. Dies bemerkte eine 29-Jährige – geblendet von der Sonne – zu spät und fuhr mit ihrem Toyota auf. Die 24-Jährige wurde leicht verletzt, der Gesamtschaden beträgt rund 5 000 Euro.