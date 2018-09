Eigenes Repair-Café gestalten

Wardenburg Reparieren statt Wegwerfen: Unter diesem Motto findet am Dienstag, 25. September, ab 18.30 Uhr ein erster Info-Abend für die Einrichtung eines Repair-Cafés in Wardenburg statt. Veranstaltungsort ist der Seminarraum 1 der VHS, Friedrichstraße 43 in Wardenburg.

Neben einem Vortrag und praktischen Eindrücken bisheriger Repair-Cafés der Region bietet der Abend Raum für die Gestaltung eines eigenen Cafés in Wardenburg.

Eingeladen sind alle, die ein solches Café gerne unterstützen oder ihre handwerkliche Fähigkeiten (Näh-, Elektro- und Holzarbeiten oder Reparatur von Alltagsgegenständen wie Fahrräder oder Elektrogeräte) einbringen wollen.

Im Landkreis Oldenburg gibt es bislang Repair-Cafés in Ganderkesee, Huntlosen und Wildeshausen. Diese arbeiten im Rahmen des Projektes „Mach mit beim Klimaschutz“, das durch die Nationale Klimaschutzinitiative des Bundes gefördert wird. Im Vordergrund steht ein nachhaltiger Umgang mit Ressourcen. Dabei macht das gemeinschaftliche Reparieren Spaß, schafft neue Begegnungen und schont den Geldbeutel.

Durchgeführt wird der Info-Abend von Rebecca Remke und dem Verein für Arbeit und Umwelt Wardenburg e.V.. Interessierte können sich bereits jetzt bei Rebecca Remke unter Telefon 0 44 31/85-591 melden.