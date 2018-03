Wardenburg Über ein gewaltsam geöffnetes Fenster gelangten unbekannte Täter in der Zeit von Dienstag, 13. März, 14.30 Uhr, bis Mittwoch, 14. März, 7.45 Uhr, in den Büroraum einer Firma im Gartenweg. Das Büro wurde durchsucht, entwendet wurde etwas Bargeld. Der Schaden am Fenster wird mit 500 Euro angegeben. Zeugen, die in dem Tatzeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter Telefon 04431/941115 in Verbindung zu setzen.