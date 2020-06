Ermittlungen In Wardenburg: Land Rover vor Haustür entwendet

Wardenburg Ein Land Rover, Model Velar in beige, ist am Freitag, gegen 3.30 Uhr, in Wardenburg in der Straße Plaggenesch entwendet worden. Der SUV hatte auf einem Wohngrundstück gestanden. Er wurde nach Polizeiangaben ohne Fahrzeugschlüssel entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Wardenburg unter Telefon 04407/923115 entgegen.

