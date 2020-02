Wardenburg Einen Fotowettbewerb veranstaltet die Tourist-Information umtref im Rahmen der 750-Jahr-Feier der Gemeinde. In zwei Kategorien können Wardenburger Hobbyfotografen ihre Bilder einreichen: Im Themenbereich „Leben in Wardenburg“ finden beispielsweise Handwerk, Gruppen, Menschen mit besonderen Engagements oder Hobbys ihre Plattform. Für die zweite Kategorie, „Lieblingsorte in Wardenburg“, erwarten die Initiatoren besondere Impressionen aus der Gemeinde – gern aus interessanten Blickwinkeln oder in spannenden Detailaufnahmen.

Das sind die Teilnahmebedingungen Jeder Hobbyfotograf kann zu beiden Kategorien jeweils ein Foto einreichen. Die Bilder müssen im jpeg-Format vorliegen und dürfen die Größe von 20 MB pro Foto nicht überschreiten. Die Fotos können vom 1. Mai bis 31. Juli eingesandt werden unter sie dürfen aber schon vorher entstanden sein. Mit der Teilnahme erklären sich die Fotografen einverstanden, dass umtref und die Gemeinde die Fotos kostenfrei verwenden dürfen. Einreichen per Mail an info@ oder touristinfo-wardenburg.de

„Wir hoffen auf Motive, die man nicht auf den ersten Blick sieht. Das muss nicht unbedingt schön sein – zu 750 Jahren Wardenburg gehören auch Narben“, betont umtref-Vorsitzender Karl-Heinz Kleimann. „Uns geht es darum, eine möglichst große Bandbreite von Wardenburg-Eindrücken zu zeigen“, ergänzt Hendrik Müller, Kulturbeauftragter der Gemeinde. „Wir möchten zum Jubiläum die Wardenburger fotografisch zu Wort kommen lassen.“ Künstlerische Aspekte, aber auch persönliche Sichtweisen sind hier gefragt. Ob schwarz-weiß oder in Farbe, bleibt den Fotografen überlassen.

Eine Jury, zu der neben Kleimann und Müller auch Sabine Döbken (umtref), Mario Müller (bildender Künstler), der Profi-Fotograf Valeriy Andrianov (Photo Craft) und die NWZ-Redaktion Wardenburg gehören, wird unter den eingereichten Arbeiten die besten auswählen. Den Gewinnern winken Preise im Gesamtwert von 500 Euro, ihre Bilder werden zudem auf Leinwand aufgezogen und vom 25. Oktober an im Rathaus ausgestellt.