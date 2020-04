Junglandwirt testet Crowdfunding

Wardenburg Per Crowdfunding versucht Landwirt Dirk Freese aus Wardenburg (Landkreis Oldenburg), seinen Bauernhof mit gut 100 Milchkühen und 80 Mastbullen zu halten. Die Idee dazu entwickelte sich auf Facebook: Hier hatte der 28-Jährige beschrieben, wie wirtschaftliche und politische Entscheidungen ihn wahrscheinlich zwingen würden, seinen Hof aufzugeben. 350 000 Leser klickten den Post an, die Kommentare schwankten zwischen Mitleid und Fassungslosigkeit, ehe erste Nutzer die Möglichkeit des Crowdfundings – die Finanzierung eines Projekts durch viele Einzelsummen – ins Spiel brachten. Was für Jungunternehmer in Start-up-Firmen längst als Möglichkeit der Geldbeschaffung gilt, ist in der Landwirtschaft ein (noch) ungewöhnlicher Schritt. „Ich kenne niemanden, der das schon mal versucht hätte“, sagt Dirk Freese. Für ihn ist es ein Rettungsanker. Ein Melkroboter, die Reduzierung des Milchviehbestandes, Stroh statt Spaltenböden, freier Auslauf im Stall, ein Bereich für Kälber und Muttertiere und ein moderner Offenstall für die Bullen – mit diesen Maßnahmen will er seinen Betrieb neu ausrichten. Ob das „Cowfunding“ funktioniert, muss sich nun zeigen.