Wardenburg „Wenn die Bürgerinitiativen sich besser vernetzen würden, könnten sie viel effektiver arbeiten“, ist Bernd Althoff, Sprecher der Bürgerinitiative (BI) Stapelriede, überzeugt. Aus diesem Grund hat die BI einen Vorstoß gemacht: Unter dem Titel „Mitsprache“ will sie weitere BIs der Gemeinde an einen Tisch holen.

„Während der Arbeit in unserer Bürgerinitiative haben wir gemerkt: Es geht gar nicht nur um uns. Viele kommunale Entscheidungen haben Auswirkungen auf die gesamte Gemeinde“, erklärt Althoff und nennt als Beispiele den Pendelverkehr, der zunehmen werde, wenn neue Baugebiete ausgewiesen werden. „Davon sind etwa Hundsmühlen und Tungeln betroffen“, erklärt er. Ob der Spielplatz am Nordufer, die Neugestaltung des Marktplatzes, die Umsiedlung des Lohnunternehmens Pape oder die Kita in Hundsmühlen: „Jeder kämpft für sich. Dabei wären wir stärker, wenn wir eine Allianz schmieden würden“, ist er überzeugt. Das Ziel von „Mitsprache“: Kräfte bündeln und von Erfahrungen anderer lernen. „Dafür möchten wir alle Dörfer mit ins Boot holen.“

„Es wird als Störung empfunden, wenn sich die Bürger in Planungen einbringen“, ist Althoffs Erfahrung. „Aber die Zeiten, in denen Beschlüsse der Verwaltung einfach nur umgesetzt werden, sind vorbei. Die Entscheidungsfindung muss transparenter werden, die Bürger wollen sich mitgenommen fühlen.“ Denn: Viele Kosten – etwa für die Infrastruktur – würden auf die Bürger umgeschlagen. Deshalb könne eine Entscheidung, die in einer Ortschaft getroffen werde, für alle anderen auch relevant sein.

kommentar Kräfte bündeln Prinzipiell klingt „Mitsprache" nach einer guten Idee: Kräfte zu bündeln und voneinander zu lernen, ist sinnvoll. Nicht jede Bürgerinitiative muss das Rad neu erfinden; dabei geht Energie verloren, die besser für die Sache eingesetzt werden kann. Doch noch ein weiterer Aspekt ist entscheidend: Ein Netzwerk der Bürgerinitiativen könnte auch helfen, im Gespräch mit anderen über den eigenen Tellerrand zu blicken. Vieles, was dem Einzelnen als wichtig oder inakzeptabel erscheint, wirkt mit dem Blick von außen eventuell ganz anders. So kann das Netzwerk neue Perspektiven eröffnen. Wenn „Mitsprache" gelingt, können die Bürgerinitiativen gestärkt, aber auch mancher Kompromiss gefunden werden, ehe die Emotionen hochkochen. Das wäre Basisdemokratie und ein Gewinn für die gesamte Gemeinde.

Kontakt: mitsprache@mail.de