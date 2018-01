Wardenburg „Endlich eine realistische Position einzunehmen“, das empfiehlt der Noch-Fraktionsvorsitzender der Grünen im Wardenburger Gemeinderat, Johannes Hiltner, dem Wardenburger Schützenverein bezüglich einer neuen Schützenhalle. Damit reagiert der Ratsherr, der am 25. Januar den Rat verlässt, um sich auf seine Arbeit als Kreistagsabgeordneter zu konzentrieren, auf den NWZ-Artikel „Verein verlangt Ablöse von 440 000 Euro“ vom Montag.

„Es hängt nicht an der nächsten Gemeinderatssitzung, ob der Schützenverein bauen kann oder nicht. Es liegt am Schützenverein selbst, endlich eine realistische Position einzunehmen“, meint Hiltner. Die Gemeinde habe dem Schützenverein bereits zu sehr guten Konditionen einen Bauplatz zur Verfügung gestellt nebst Erschließung, sowie einen Zuschuss in Höhe von 275 000 Euro in Aussicht gestellt – für einen Verein mit gerade 150 Mitgliedern und ungewissen Zukunftsperspektiven.

Hiltner gibt zu bedenken: „Die Maximalzuschüsse, die der Schützenverein vom Landkreis Oldenburg, Sportbund und Leader haben möchte, sind in keiner Weise abgesichert, sondern bestehen aus reinem Wunschdenken.“ Auch die genannten Zahlen für den Umbau der alten Schützenhalle stammten nicht von einem unabhängigen Gutachter, sondern beruhten auf eigenen Schätzungen und seien maßlos übertrieben.

„Der Vorstand des Schützenvereins wäre gut beraten, nach Wegen zu suchen, wie er zukünftig seinen Sport ausüben möchte.“ So würden sich zum Beispiel Kooperationen mit umliegenden Schützenvereinen anbieten, um das Bauvorhaben kostengünstiger zu gestalten. Auch sollte der Schützenverein noch einmal seinen Zeit- und Finanzierungsplan überdenken und mit realistischen Zahlen planen. „Mit dem jetzigen Verhalten wird sich der Schützenverein zielsicher ins Abseits schießen und damit seine Existenz gefährden“, fürchtet der Grünen-Politiker.